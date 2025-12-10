La Cámara de Representantes de Misiones renueva bancas y prepara una nueva conducción encabezada por Sebastián Macías.

La Cámara de Representantes de Misiones renovará este miércoles 10 de diciembre un tercio de sus bancas, con la asunción de los 20 legisladores provinciales elegidos el pasado 8 de junio. El proceso quedó formalmente validado por el Tribunal Electoral mediante el Acta Acuerdo N.º 1229, que estableció la distribución de escaños: siete para el Frente Renovador, cinco para La Libertad Avanza, cuatro para Por la Vida y los Valores, dos para el Partido Agrario y Social, uno para el Partido Libertario y uno para el Frente Unidos por el Futuro.

El escrutinio definitivo también precisó que la participación alcanzó el 55,46 % del padrón, con 1.002.304 votantes. El Frente Renovador obtuvo 153.188 votos; La Libertad Avanza, 116.300; Por la Vida y los Valores, 101.898; el Partido Agrario y Social, 46.914; el Partido Libertario, 43.206; y el Frente Unidos por el Futuro, 30.827.

Quiénes asumen este 10 de diciembre

Frente Renovador (7): Sebastián Macías, Paula Franco, Horacio Martínez, Arabela Soler, Roque Soboczinski, Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez.

La Libertad Avanza (5): Walter Báez (reemplaza a Diego Hartfield), Bárbara Stekler, Adrián Núñez, Beatriz Guerrero, Osvaldo Manzoni.

Por la Vida y los Valores (4): Ramón Amarilla, Rita Flores, Walter Ríos, Débora Mangone.

Partido Agrario y Social (2): Héctor Bárbaro, Elvani Goring.

Partido Libertario (1): Martín Arjol.

Frente Unidos por el Futuro (1): Santiago Koch.

Días atrás, Ramón Amarilla y el legislador del PRO Miguel Núñez comunicaron que actuarán de manera autónoma, marcando ruptura con su fuerza de origen y proyectando un nuevo bloque dentro del recinto.

Además, Hugo Roberto Benítez asumirá en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad, quien juró como diputado nacional.

Legisladores que dejan su banca

Entre quienes culminan su mandato se encuentran Mabel Cáceres, Astrid Baetke, Norma Sawicz, Suzel Vaider, Martín Cesino, Jorge Lezcano, Rafael Pereyra Pigerl, Rolando Roa, Ceferino Rodríguez, Mario Vialey y Nancy Unfhurer (en reemplazo de Karem Fiege).

Macías, Centeno y Arnhold: la propuesta para la nueva conducción

En paralelo al recambio, trascendió una reorganización interna impulsada desde los bloques ampliados. Según fuentes legislativas, el ingeniero Sebastián Macías sería propuesto para presidir la Cámara de Representantes, acompañado por Anazul Centeno en la vicepresidencia. En tanto, el diputado Alejandro Arnhold quedaría al frente del bloque del Frente Renovador Neo.

Macías fue el candidato más votado en las elecciones provinciales y llega con una trayectoria marcada por su gestión en Vialidad Provincial desde 2019, donde impulsó obras estratégicas, programas de modernización vial y proyectos de integración territorial. También desarrolló iniciativas comunitarias desde la presidencia del Club Bartolomé Mitre.

Centeno, referente del Frente Renovador Neo, se destacó en la Comisión de Legislación General, con una intensa producción normativa y proyectos vinculados a políticas de género, salud menstrual, paridad y prevención de la violencia.

Arnhold, exintendente de Capioví, aportaría su experiencia en gestión municipal, con avances en infraestructura, políticas ambientales y administración eficiente de recursos. En la Legislatura trabaja en iniciativas relacionadas con salud, ambiente y gestión pública.

Un nuevo escenario político con recambio y continuidad

La conformación que asumirá este miércoles refleja la diversidad interna del Frente Renovador Neo, con dirigentes técnicos, referentes sociales y figuras emergentes. La eventual conducción de Macías, acompañada por Centeno y Arnhold, perfila una etapa orientada a la planificación estratégica, la innovación y el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía.

Con el recambio de bancas y la reorganización interna en marcha, la Legislatura misionera se prepara para un nuevo período político marcado por el dinamismo y la continuidad de proyectos de desarrollo para la provincia.