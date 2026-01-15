Jueves inestable en Misiones: lluvias aisladas, alta humedad y calor intenso.

Este jueves 15 de enero se mantiene la inestabilidad en toda la provincia de Misiones. La aproximación de un frente frío débil, sumada a la elevada humedad presente en el ambiente, favorecerá el desarrollo de lluvias y chaparrones aislados, de distribución irregular y carácter puntual, propios de la época estival.

Se esperan precipitaciones leves, con acumulados estimados entre 2 y 3 milímetros, y una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 25 y el 75 por ciento. Además, será alta la probabilidad de formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las primeras horas del día.

Los vientos soplarán del sector norte, noreste y noroeste, con velocidades que variarán entre los 2 y 16 kilómetros por hora, aunque no se descartan ráfagas ocasionales de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles considerados buenos.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una jornada calurosa: la máxima provincial alcanzaría los 35 °C en Montecarlo, con una sensación térmica que podría trepar hasta los 40 °C. La mínima se registraría en San Pedro, con valores cercanos a los 19 °C.