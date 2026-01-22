Jueves estable y muy caluroso en Misiones: se esperan máximas de hasta 34 °C.

Las condiciones de estabilidad atmosférica continúan este jueves 22 de enero en Misiones, con predominio de cielos despejados y una marcada tendencia al aumento de las temperaturas. La presencia de un sistema de alta presión garantiza la ausencia de precipitaciones y limita la formación de nubosidad a lo largo del día.

El ingreso de aire desde el sector noreste favorecerá el ascenso térmico, dando lugar a una jornada de calor intenso, especialmente durante la tarde. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 5 y el 15 %, mientras que la probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja.

Los vientos soplarán del noreste y sureste, con velocidades de entre 3 y 16 km/h, aunque no se descartan ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire será buena en toda la provincia.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 34 °C para la ciudad de Eldorado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35 °C. La mínima rondaría los 16 °C en Bernardo de Irigoyen.