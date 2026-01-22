Vía Posadas / Clima

Jueves estable y muy caluroso en Misiones: se esperan máximas de hasta 34 °C

La provincia transita una jornada con cielos despejados, sin lluvias y con temperaturas en ascenso. El ingreso de aire del noreste intensifica el calor durante la tarde.

Jimena Leguizamón

22 de enero de 2026,

Las condiciones de estabilidad atmosférica continúan este jueves 22 de enero en Misiones, con predominio de cielos despejados y una marcada tendencia al aumento de las temperaturas. La presencia de un sistema de alta presión garantiza la ausencia de precipitaciones y limita la formación de nubosidad a lo largo del día.

El ingreso de aire desde el sector noreste favorecerá el ascenso térmico, dando lugar a una jornada de calor intenso, especialmente durante la tarde. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 5 y el 15 %, mientras que la probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja.

Los vientos soplarán del noreste y sureste, con velocidades de entre 3 y 16 km/h, aunque no se descartan ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire será buena en toda la provincia.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 34 °C para la ciudad de Eldorado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35 °C. La mínima rondaría los 16 °C en Bernardo de Irigoyen.

