Jueves estable y con cielo despejado en Misiones

Se espera una jornada sin lluvias y con vientos del sur, que reforzarán la sensación térmica baja en el interior.

14 de agosto de 2025,

De acuerdo a la Dirección General de Alerta Temprana, el paso de un frente frío por la región provocará este jueves un descenso térmico, especialmente en el sur de la provincia, donde las máximas no superarán los 21 °C.

La nubosidad será más notoria en horas de la mañana, pero se espera cielo despejado hacia la tarde tanto en el sur como en el norte misionero.

Según los pronósticos, no se registrarán precipitaciones y la probabilidad de lluvias es nula a baja (0/15 %). Las máximas oscilarán entre 19 °C y 25 °C, con el valor más alto previsto para Puerto Iguazú.

En Eldorado se espera la mínima provincial, con 7 °C y sensación térmica de 6 °C. Los vientos soplarán del sur y sureste a velocidades de 3 a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, y la calidad del aire será regular.

