Jueves con tiempo variable en Misiones: chaparrones y tormentas hacia la tarde-noche.

La jornada de este jueves en Misiones estará marcada por un clima cambiante. Se espera una mañana fresca y con cielo despejado, pero hacia la tarde aumentarán la nubosidad y la temperatura, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas al final del día.

Las precipitaciones estimadas rondarán entre 2 y 11 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 20 y 45 %. Los vientos soplarán del este y noreste, con velocidades de 3 a 18 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima se prevé en 27 °C en Montecarlo, con una sensación térmica de 28 °C, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen, con 10 °C.