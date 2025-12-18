Vía Posadas / Clima

Jueves con tiempo estable: sol, calor en aumento y sin lluvias en Misiones

La provincia atravesará una jornada con mañanas templadas y tardes calurosas, bajo la influencia de una masa de aire cálido y húmedo. No se esperan precipitaciones y los vientos serán suaves, predominando del noreste.

18 de diciembre de 2025,

Este jueves 18 de diciembre continuará el tiempo estable en toda la provincia, con condiciones mayormente soleadas y cielos algo nublados. Durante la mañana se prevé un ambiente templado, mientras que por la tarde el calor se hará sentir con mayor intensidad, producto del ingreso y permanencia de una masa de aire más cálido y húmedo.

Las temperaturas máximas irán en ascenso y podrían alcanzar los 36 °C en localidades como San Javier, que también registraría la mínima provincial, estimada en 14 °C. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones que se mantiene baja, entre el 5 y el 15 por ciento.

Los vientos soplarán del sureste y noreste, con intensidades leves a suaves, entre 2 y 13 km/h, aunque no se descartan ráfagas ocasionales de entre 15 y 40 km/h. En tanto, la probabilidad de nieblas y neblinas será media, especialmente durante las primeras horas del día, y la calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

