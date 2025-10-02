Vía Posadas / Clima

Jueves con lluvias variables y tormentas aisladas en Misiones

La jornada estará marcada por inestabilidad, con precipitaciones que se intensificarán hacia la tarde. Se esperan temperaturas sin grandes cambios, vientos del sureste y noreste, y probabilidad de nieblas.

Jimena Leguizamón
2 de octubre de 2025,

El jueves 2 de octubre se presenta con condiciones de inestabilidad en toda la provincia, lo que dará lugar a lluvias de variada intensidad. Durante la mañana se prevén precipitaciones leves, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas.

La dinámica atmosférica favorecerá la formación de nubes y lluvias a lo largo del día, aunque las temperaturas se mantendrán estables respecto a jornadas anteriores.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 2 y 49 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 15 y el 40 %. También se prevé una probabilidad media de nieblas y neblinas.

En cuanto al viento, rotará del sureste al noreste con velocidades entre 3 y 15 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. La calidad del aire continuará siendo buena.

Las temperaturas previstas son de una máxima de 26 °C en San Javier, con sensación térmica de 28 °C, y una mínima de 16 °C en Apóstoles.

