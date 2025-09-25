Jornada soleada y primaveral en Misiones.

La provincia de Misiones vivirá este jueves una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el sol a pleno, gracias a la influencia de un sistema de alta presión que asegura condiciones de ambiente típicamente primaveral.

Se prevén mañanas frías a frescas y tardes con temperaturas agradables. Los vientos leves del sector este y sureste, con velocidades entre 6 y 18 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, moderarán la sensación térmica. La calidad del aire será buena.

No se esperan precipitaciones ni nieblas significativas. La temperatura máxima en la provincia rondará los 29 °C en Montecarlo, mientras que la mínima será de 9 °C en San Pedro, con una sensación térmica de 7 °C.