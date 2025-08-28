Jornada soleada y con leve ascenso de temperaturas en Misiones.

Este jueves 28 de agosto se presentará mayormente soleado en Misiones, con condiciones de tiempo estable debido a una masa de aire seco que predominará en la región. El inicio de la jornada será fresco, mientras que hacia la tarde se prevé un ambiente templado a cálido.
Los vientos soplarán leves, de direcciones variables entre el sureste y noreste, con velocidades de entre 1 y 12 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. No se esperan precipitaciones, aunque se estima una probabilidad moderada de nieblas y neblinas matinales.
En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondará los 27°C en Posadas, mientras que la mínima se registrará en Bernardo de Irigoyen, con 9°C y una sensación térmica cercana a los 6°C. La calidad del aire se mantendrá en niveles óptimos.