Jornada inestable en Misiones: calor, vientos fuertes y lluvias en el sur y centro.

De acuerdo a la Dirección de Alerta Temprana, el tiempo se presentará variable este viernes en la provincia, con temperaturas elevadas para la época, intensos vientos del norte y chaparrones aislados en algunas zonas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 °C y 22 °C y las máximas llegarán a valores de 28 °C a 33 °C, con una sensación térmica de hasta 35 °C en Posadas.

En el norte provincial se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias, mientras que en el centro y sur se registrarían chaparrones con descargas eléctricas durante la madrugada y nuevamente hacia la tarde-noche, con acumulados de entre 1 y 14 milímetros.

Los vientos se mantendrán del sector norte, con velocidades de 10 a 29 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h. Pese a la inestabilidad, la calidad del aire será buena en toda la provincia.