Investigan un nuevo ataque de un pitbull en Posadas.

La Policía de Misiones investiga un nuevo episodio de ataque canino ocurrido este lunes por la tarde en el barrio Sur Argentino de Posadas, donde un hombre resultó herido tras ser mordido por un perro de raza pitbull. El animal, según los vecinos, ya habría protagonizado otros hechos similares en la zona.

El caso fue denunciado alrededor de las 19 horas por Rubén C. (28), quien relató que al llegar a su vivienda junto a su hija de dos años vio al perro suelto en la esquina. Intentó ahuyentarlo arrojando una llanta que llevaba consigo, pero el animal se abalanzó sobre su tío, mordiéndolo en la rodilla y en la mano.

De acuerdo con el denunciante, el pitbull pertenece a un vecino que alquila una vivienda lindante y “suele escaparse con frecuencia, atacar a personas y ya habría matado a otro perro”. Las familias del lugar manifestaron su preocupación, especialmente por la presencia de varios menores en las casas cercanas.

El lesionado fue asistido por personal médico y, según se informó, no presenta heridas de gravedad. La Comisaría Décimo Quinta de la Unidad Regional X instruye actuaciones por lesiones, en tanto el Juzgado de Instrucción en turno evalúa posibles sanciones al propietario del animal por incumplimiento de medidas de seguridad y falta de tenencia responsable.