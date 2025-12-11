Investigan la muerte de una mujer hallada en una letrina en Posadas: detuvieron a su yerno.

La Policía de Misiones investiga la muerte de una mujer de 50 años cuyo cuerpo fue hallado ayer por la tarde dentro de una letrina en una vivienda de la Chacra 101, en Posadas. En el marco del procedimiento, fue detenido su yerno, un joven de 22 años, ante la sospecha de un posible homicidio.

El hallazgo ocurrió cerca de las 16:00, cuando efectivos de la Comisaría 17.ª acudieron al domicilio ubicado en las calles Semilla y 82, donde encontraron el cuerpo y preservaron la escena hasta la llegada del juez de Instrucción N.° 3, Fernando Verón, quien encabezó las primeras diligencias.

En paralelo, la Policía detuvo a Alexander Dionel A., yerno de la víctima, con el objetivo de establecer si tiene relación con el hecho. También intervinieron efectivos de Policía Científica, Bomberos y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Liliana Beatriz Cabrera (50). Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar la causa y el tiempo de muerte.