Intento de homicidio a un policía y secuestro de más de un kilo de cocaína tras una persecución en Posadas.

Un grave hecho de violencia contra la autoridad se registró en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Posadas, cuando dos presuntos narcotraficantes intentaron matar a un efectivo de la Policía de Misiones durante una persecución. El episodio ocurrió alrededor de la 1:00, en el marco de un operativo de identificación vehicular en el barrio Las Tacuaritas.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, con apoyo del Nodo de Seguridad de Itaembé Guazú, quienes intentaron detener un Volkswagen Gol que contaba con pedido de secuestro vigente. Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo aceleraron de manera deliberada y embistieron a uno de los efectivos, iniciando una fuga a alta velocidad.

Como consecuencia del ataque, el policía quedó sobre el capot del automóvil y fue arrastrado durante aproximadamente dos kilómetros, hasta la intersección de las avenidas Jauretche y Quaranta. En una maniobra de extrema peligrosidad, el efectivo logró romper el parabrisas, extraer la llave de ignición y provocar la pérdida de control del rodado, que terminó colisionando contra un árbol.

El seguimiento del vehículo fue posible gracias al apoyo del sistema de videovigilancia, el anillo digital de cámaras lectoras de patentes y el monitoreo permanente del CIO-911, lo que permitió cerrar el cerco policial y concretar las detenciones.

Los ocupantes del automóvil fueron identificados como Carlos Alejandro T., de 25 años, y Ricardo P., de 26, ambos domiciliados en Posadas y con antecedentes por delitos contra la propiedad. En el interior del vehículo, los investigadores hallaron 41 envoltorios y un “ladrillo” de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1,340 kilogramos y un valor estimado cercano a los 30 millones de pesos. La droga presentaba un sello distintivo con la figura de un delfín.

El efectivo lesionado fue asistido por personal médico y se constató que no presentaba heridas de gravedad, aunque sufrió cortes en las manos. Tras recibir el alta, quedó fuera de peligro. En tanto, los detenidos permanecen alojados en una dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de establecer el destino de la droga, la ruta de traslado, los posibles proveedores y el entramado delictivo al que pertenecerían los acusados, además de profundizar el análisis de sus antecedentes penales. El episodio es considerado uno de los más graves registrados en los últimos años contra personal policial en la provincia.