Inicio de semana con cielo cubierto y lluvias aisladas en Misiones.

El inicio de la semana en Misiones estará marcado por un aumento de la nubosidad y condiciones de inestabilidad. Para este lunes 18 de agosto, se anticipa cielo cubierto durante toda la jornada, con probables precipitaciones aisladas en la zona Sur durante la mañana, producto de un sistema de baja presión.

Los vientos soplarán del este y noreste con intensidades entre 5 y 19 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 °C y 17 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 24 °C y 30 °C, con registros cercanos a los 29 °C en Puerto Iguazú.

El martes 19 se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la tarde, acompañadas de ráfagas intensas. En tanto, el miércoles, el ingreso de un frente frío generará lluvias durante la madrugada y mejoras parciales hacia la tarde.