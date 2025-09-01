Inicia la semana con lluvias y tormentas dispersas en Misiones.

El comienzo de la semana llega con tiempo inestable en Misiones. Según los pronósticos, desde la madrugada y durante toda la jornada del lunes 1 de septiembre se registrarán lluvias y tormentas dispersas, intercaladas con períodos de calma y cielo cubierto. No se descarta la caída ocasional de granizo.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en el sur y centro de la provincia, con acumulados estimados entre 2 y 10 milímetros. Los vientos soplarán del noreste y este, con intensidades de entre 4 y 23 km/h y posibles ráfagas de 30 a 70 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima se prevé en 27°C en Eldorado —con sensación térmica de 28°C—, mientras que la mínima alcanzaría los 16°C en Bernardo de Irigoyen. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.