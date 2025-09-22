Ingreso de frente frío trae lluvias y un descenso de temperaturas en Misiones.

La jornada del lunes en Misiones estará marcada por el paso de un frente frío que generará lluvias, ráfagas y descargas eléctricas entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el avance del frente hacia Brasil, las condiciones tenderán a mejorar desde media mañana, dando lugar a una tarde soleada.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre 4 y 55 milímetros en distintos puntos de la provincia, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 10 y el 65%.

Los vientos soplarán del sur y suroeste con intensidades de 2 a 23 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h.

Se prevé un descenso de las temperaturas respecto a los últimos días: la máxima provincial alcanzaría los 22°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen con 9°C y una sensación térmica de 8°C hacia la noche. La calidad del aire se mantendrá en niveles regulares.