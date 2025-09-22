Vía Posadas / Clima

Ingreso de frente frío trae lluvias y un descenso de temperaturas en Misiones

El lunes 22 de septiembre comenzará con tiempo inestable, con lluvias y ráfagas, pero desde media mañana se prevé una mejora acompañada de cielo soleado.

22 de septiembre de 2025,

La jornada del lunes en Misiones estará marcada por el paso de un frente frío que generará lluvias, ráfagas y descargas eléctricas entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el avance del frente hacia Brasil, las condiciones tenderán a mejorar desde media mañana, dando lugar a una tarde soleada.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre 4 y 55 milímetros en distintos puntos de la provincia, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 10 y el 65%.

Los vientos soplarán del sur y suroeste con intensidades de 2 a 23 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h.

Se prevé un descenso de las temperaturas respecto a los últimos días: la máxima provincial alcanzaría los 22°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen con 9°C y una sensación térmica de 8°C hacia la noche. La calidad del aire se mantendrá en niveles regulares.

