Inestabilidad y lluvias marcan el inicio de la semana en Misiones.

De acuerdo a la Dirección General de Alerta Temprana, la inestabilidad comenzará en las primeras horas del día lunes, con lluvias desde la madrugada en la zona sur de Misiones.

Hacia la tarde, las tormentas se desplazarán hacia el centro y norte de la provincia, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 20 y 50 kilómetros por hora.

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco en la mañana. Por la tarde, las temperaturas ascenderán levemente, generando condiciones más templadas pese a la persistencia de la humedad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 13 °C en Apóstoles, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica cercana a los 28 °C.

Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre 5 y 35 milímetros, con variaciones según la zona. A pesar de la inestabilidad, la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos en toda la provincia.