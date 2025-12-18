Indagaron al misionero detenido en Chaco tras una violenta fuga y un millonario cargamento de cocaína.

Hugo Alejandro Kalenok (30), conocido en el ambiente criminal como el “Rey de la Triple Frontera”, fue indagado en el Juzgado Federal de Santiago del Estero en el marco de una causa que investiga una violenta evasión de un control de Gendarmería Nacional y el transporte de un cargamento millonario de cocaína. El imputado se presentó personalmente ante la sede judicial y quedó a disposición del juez Sebastián Argibay.

Durante la audiencia, Kalenok declaró de manera parcial. Negó haber embestido de forma intencional a los efectivos durante el operativo realizado en Monte Quemado, departamento Copo, donde dos gendarmes resultaron con fracturas. Sin embargo, decidió guardar silencio cuando fue consultado por el estupefaciente hallado en el vehículo, amparándose en su derecho constitucional a no declarar.

La causa se inició el viernes pasado sobre la Ruta Nacional Nº 16, cuando el conductor de una Toyota Hilux intentó eludir un control federal. Al acelerar para escapar, atropelló a dos uniformados y desencadenó una persecución que se extendió entre las provincias de Santiago del Estero y Chaco, con intervención coordinada de fuerzas federales y provinciales.

El operativo finalizó en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el sospechoso abandonó la camioneta en la vía pública y continuó la huida a pie hacia el predio de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus). Allí fue reducido por una trabajadora de la institución, quien logró derribarlo hasta la llegada del personal policial que concretó la detención.

La requisa del vehículo permitió descubrir una modalidad de ocultamiento poco habitual. En la caja de la camioneta se encontraron muebles de cemento que simulaban mesas y sillas de jardín. Al ser rotos por personal especializado, se constató que contenían 86 ladrillos de cocaína encapsulados en el hormigón. El peso total del estupefaciente superó los 90 kilos.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la marca estampada en bajo relieve en los panes de droga: la figura de un delfín. Ese sello es históricamente atribuido al clan liderado por Reinaldo Delfín Castedo, conocido como el “Patrón del Norte”, una de las organizaciones narcotraficantes más relevantes que operó durante décadas en la frontera entre Salta y Bolivia.

Según estimaciones oficiales, el cargamento incautado tendría un valor cercano a los 1.000 millones de pesos en el mercado ilegal, lo que refuerza la hipótesis de una estructura logística organizada y de alcance interprovincial.

En el expediente, la Justicia Federal también intenta identificar a un segundo vehículo que habría actuado como “puntero” durante el traslado de la droga y dar con el acompañante del detenido, quien logró escapar en medio del operativo.

Por el momento, Kalenok permanece alojado en una dependencia de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero, mientras avanza la investigación por narcotráfico, resistencia a la autoridad y lesiones, en una causa que volvió a exponer la persistencia de viejas estructuras del crimen organizado en el norte argentino.