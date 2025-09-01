Histórico podio para la dupla misionera en el Rally de Paraguay.

El Rally de Paraguay, disputado durante tres días en el departamento de Itapúa como 10ª fecha del Campeonato Mundial de Rally, dejó un resultado histórico para el automovilismo misionero. La dupla integrada por Héctor Finke y Marcos Espíndola, oriundos de Aristóbulo del Valle, alcanzó el tercer puesto en la clase RC4, convirtiéndose en los primeros representantes de la provincia en lograr un podio fuera del país.

La competencia se desarrolló sobre la arena roja característica de la región, con un total de 19 pruebas especiales que sumaron 333,18 kilómetros cronometrados dentro de un recorrido general de 1002,59 kilómetros. En la etapa final, de 78,5 kilómetros, los misioneros ganaron tres de los cuatro tramos, incluido el Power Stage, y completaron el rally en 4h41m41s3/10.

Un inconveniente mecánico el viernes —la rotura de la punta del eje trasero de su Peugeot 208 Rally4— les impidió pelear por la victoria, que finalmente quedó en manos de la dupla uruguaya Santiago y Matías Ruiz. Aun así, la actuación marcó un hito para Misiones.

En la categoría principal, el francés Sébastien Ogier (Toyota) se consagró como primer vencedor de esta cita paraguaya, escoltado por Elfyn Evans y Thierry Neuville. Toyota se quedó con los dos primeros lugares y Hyundai completó el podio.

Tras su debut mundialista, Finke y Espíndola ya piensan en lo que viene: las próximas fechas del Campeonato Sudamericano en Bolivia y Uruguay, donde buscarán seguir siendo protagonistas.

El evento movilizó a más de 50.000 personas en los tramos de Caraguata y Cantera, consolidando al Rally de Paraguay como una fiesta del deporte motor en la región.