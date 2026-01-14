Vía Posadas / Búsqueda de personas

Hallaron sano y salvo al niño de 10 años que era buscado en Posadas

El menor fue localizado ayer en la capital provincial, se encuentra en buen estado de salud y quedó bajo resguardo de los organismos de protección de la niñez.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

14 de enero de 2026,

Hallaron sano y salvo al niño de 10 años que era buscado en Posadas
Hallaron sano y salvo al niño de 10 años que era buscado en Posadas.

El niño de 10 años que era intensamente buscado desde el domingo en la ciudad de Posadas fue hallado sano y salvo ayer martes, según confirmaron fuentes oficiales. Tras su localización, se desactivaron los protocolos de búsqueda que se encontraban vigentes, incluido el Alerta Sofía.

De acuerdo con la información brindada, el menor fue encontrado en jurisdicción de la capital provincial, en buen estado general de salud, y quedó a disposición de los organismos correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos para la protección de niños, niñas y adolescentes.

El caso había generado un amplio operativo que involucró a la Policía de Misiones, áreas judiciales y organismos nacionales, ante la falta de novedades durante varias horas. Finalmente, el niño fue identificado en la vía pública y trasladado a una dependencia policial, donde quedó resguardado.

Las autoridades evitaron brindar mayores precisiones sobre las circunstancias del hallazgo con el objetivo de preservar la identidad y la integridad del menor, en cumplimiento de las normativas vigentes. En la causa intervienen la Policía de Misiones, el Juzgado de Instrucción correspondiente y equipos especializados en niñez, que continúan con las actuaciones de rigor para el seguimiento de la situación.

Temas Relacionados

MÁS DE Búsqueda de personas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS