Este miércoles se realizará la segunda prueba piloto de la Estudiantina de Posadas.

La Estudiantina de Posadas vivirá este miércoles 3 de septiembre su segunda prueba piloto, con la participación de 31 instituciones educativas y una convocatoria estimada de más de 5.000 estudiantes. El evento tendrá como principal novedad la modificación en los horarios de los cortes de tránsito, que en esta edición se aplicarán desde las 8:30 horas para reducir el impacto en la rutina laboral y escolar de los vecinos.

El cronograma de desfile ya fue confirmado: el inicio estará a cargo del Instituto Janssen, mientras que la EPET N.º 1 cerrará la jornada alrededor de las 20:30. La organización espera que una gran cantidad de público se acerque a disfrutar del espectáculo.

Para garantizar la seguridad, la Municipalidad dispuso un operativo con cortes programados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, que estarán acompañados por agentes municipales y efectivos policiales. Además, se instalarán puestos de salud, una ambulancia y equipos de emergencias para la atención de los participantes y asistentes.

Se recordó a la comunidad que no estará permitido el ingreso de objetos punzocortantes, palos para banderas, envases en aerosol ni bebidas alcohólicas. Las autoridades municipales invitaron a los vecinos a sumarse a esta jornada preparatoria que reafirma la tradición estudiantil y el espíritu festivo de la capital provincial.