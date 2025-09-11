La Estudiantina 2025 avanza en su cuenta regresiva con una nueva instancia de preparación. Este jueves se realizará la segunda prueba piloto desde las 10 de la mañana en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, el escenario que cada año congrega a miles de estudiantes, familias y turistas. En esta edición se destaca la participación de 31 colegios, un récord en la historia de la fiesta.

La actividad forma parte de la planificación previa organizada por la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), que busca garantizar un mejor desarrollo de la celebración, considerada una de las más emblemáticas de la capital provincial.

Este jueves se realizará la segunda prueba piloto de la Estudiantina de Posadas.

Para esta jornada se dispusieron cortes de tránsito desde las 8:30 horas, en distintos puntos de la ciudad, acompañados por personal municipal y efectivos policiales. Además, estarán disponibles puestos de salud, una ambulancia y equipos de emergencias. Se solicitó a los asistentes evitar el ingreso de elementos no permitidos, como objetos punzocortantes, envases en aerosol y bebidas alcohólicas.

La Municipalidad de Posadas invitó a la comunidad a participar de esta jornada preparatoria, que reafirma la tradición estudiantil y el espíritu festivo de la ciudad.

La fiesta mayor comenzará el viernes 19 y sábado 20 de septiembre con las primeras noches de calle, y continuará el fin de semana siguiente, los días 26 y 27. Esta edición tendrá un carácter especial: se cumplen 75 años de la Estudiantina, una de las celebraciones juveniles más representativas de Misiones.