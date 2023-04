En el 10° aniversario del femicidio de Lucía Maidana, Posadas se viste de luto para recordarla

Lucía Maidana fue brutalmente asesinada, violada y después su departamento fue consumido por las llamas. El ADN del femicida estaba en otros hechos similares de tres estudiantes más. Mañana se cumplirán 10 años de impunidad.

Felicitas Maidana, hermana de Lucía, declaró en la emisora Santa María de las Misiones que hay una “sensación de impunidad entre todos los misioneros que siguen pidiendo justicia por el femicidio de Lucía”. La espera ha sido larga y dolorosa, y es difícil poner en palabras lo que siente la familia y la comunidad.

Según Felicitas, “el problema radica en que alguien falló, algún organismo no cumplió con su deber de detener al femicida. Después de este femicidio, se comprobó que el ADN del violador estaba en otros hechos de violación que no llegaron al femicidio, pero sí a agredir a otras mujeres. Es inexplicable que la justicia no haya encontrado una solución a esta causa”, manifestó.

En cuanto a la convocatoria, se realizará una intervención en la Plaza 9 de Julio a partir de las 18:30 horas, donde los participantes deberán vestir de negro, con pañuelos negros y velas. La idea es estar presente en forma silenciosa para mostrar su adhesión a estos 10 años de impunidad.

Felicitas afirma que “las esperanzas nunca se pierden, pero la idea es seguir insistiendo para que se haga justicia no solo en el caso de Lucía, sino también en otros casos de violencia contra mujeres”, cerró.