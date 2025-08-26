El tiempo mejora en Misiones, con temperaturas en ascenso y sin lluvias.

Este martes 26 de agosto, el tiempo presenta una mejora general en la provincia de Misiones. Si bien un flujo de aire húmedo mantiene bastante nubosidad sobre el norte provincial, el resto del territorio misionero mostrará cielos con menor cobertura nubosa.

Las temperaturas iniciarán la jornada con un amanecer frío, pero se espera un ascenso térmico durante la tarde, con registros más elevados en comparación con el día anterior. No se prevén precipitaciones, con una probabilidad de lluvia prácticamente nula (0 al 10 %), y baja chance de formación de nieblas o neblinas.

En cuanto al viento, se mantendrá del sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. No se descartan algunas ráfagas de entre 15 y 40 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles óptimos.

Las temperaturas extremas estimadas para la jornada oscilan entre una mínima de 4 °C en San Javier y una máxima de 21 °C en la ciudad de Posadas.