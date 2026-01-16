El puerto de Posadas despachó el primer convoy del año con 200 contenedores de exportación.

El puerto de Posadas concretó este jueves el primer despacho del año con un convoy integrado por 200 contenedores de exportación, distribuidos en cuatro barcazas que iniciaron su recorrido hacia el puerto de Zárate. La carga está compuesta por productos forestales y té, elaborados por empresas misioneras con destino a distintos mercados internacionales.

La operatoria se realizó con la participación de las navieras MSC y Maersk, que tendrán a su cargo el traslado de la mercadería hacia nodos logísticos de Brasil, Norteamérica, Asia y Europa. El trayecto demandará entre siete y ocho días hasta la primera escala, desde donde parte de los contenedores continuará hacia puertos del sur de Brasil y Santos.

Desde la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana informaron que en este envío participan cinco firmas exportadoras, tres del sector forestal y dos vinculadas a la producción tealera. La carga incluye madera elaborada, pasta de celulosa y té, tanto a granel como fraccionado.

El presidente del ente portuario, Ricardo Babiak, destacó que se trata del primer viaje del año con las cuatro barcazas operando a plena capacidad y señaló que el objetivo es sostener una frecuencia regular de salidas, estimada cada 15 o 20 días.

Uno de los puntos sobresalientes de esta operatoria es la incorporación de la naviera Maersk a la actividad del puerto, sumándose a MSC. Esta ampliación de la oferta logística permite a los exportadores acceder a más alternativas de transporte y conexión internacional, en un contexto en el que el sector busca optimizar costos y ampliar mercados.

Con este primer embarque de 2026, el puerto de Posadas continúa fortaleciendo su rol como punto estratégico para el comercio exterior de la región y avanza en su integración a los principales circuitos logísticos internacionales.