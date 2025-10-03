El intendente de Colonia Aurora negó haber cobrado una pensión por discapacidad.

El intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring, salió al cruce de versiones que lo vinculaban con el cobro de una pensión por discapacidad. Aclaró que nunca percibió ese beneficio y atribuyó la confusión a un malentendido durante una entrevista periodística.

El jefe comunal explicó que su esposa, la diputada provincial electa por el Partido Agrario y Social (PAyS), accedió en su momento a una pensión por un problema de salud en la cadera, mientras que una de sus hijas continúa recibiendo la prestación debido a dificultades de visión. Señaló que ambos casos fueron gestionados en organismos nacionales con los controles médicos correspondientes, sin que él interviniera en los trámites.

Goring consideró que la polémica en torno a su nombre está vinculada al clima político previo a las elecciones y a denuncias impulsadas desde el oficialismo provincial. En ese sentido, destacó su gestión al frente del municipio y aseguró que la administración local se encuentra ordenada tras haber recibido deudas de la gestión anterior.

El intendente también se refirió al debate nacional sobre las pensiones por discapacidad, en el marco de las auditorías y denuncias por presuntas irregularidades. En ese contexto, sostuvo que está de acuerdo con que se investigue a fondo, aunque cuestionó el uso político de la situación.