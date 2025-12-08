La edición 2025 del Festival Nacional del Litoral concluyó este domingo con una noche que condensó la esencia del encuentro: música, danza, talento regional y un público que colmó la costanera para celebrar la identidad cultural de la región. El nuevo escenario en el Parque La Cascada aportó un aire renovado sin alterar la esencia del histórico festival posadeño.

La grilla final integró estilos, generaciones y trayectorias. Sobre el escenario pasaron Christian Herrera, Juan Fuentes, el Trío Roy–Bernal–Peralta, Alejandra Melgarejo junto a Aurazul, el Grupo Mixtura —ganador del pre-festival— y la pareja de danza Olsson Gross, también seleccionada en la instancia previa.

La propuesta se completó con la presentación de El Pato García y Familia, además del aporte coreográfico del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento y un ballet de adultos mayores, que sumaron color y tradición a la noche.

Esta diversidad artística reafirmó uno de los rasgos centrales del festival: la convivencia entre lo clásico y lo contemporáneo, lo consagrado y lo emergente, lo popular y lo académico, todos compartiendo un mismo escenario.

El Festival Nacional del Litoral cerró su edición 2025 con una noche llena de identidad y celebración popular.

El entorno acompañó la experiencia. Familias, jóvenes y vecinos de distintas localidades disfrutaron de una noche gratuita y abierta, en un ambiente marcado por el mate, las reposeras y la cercanía con los artistas. El patio gastronómico, la feria de artesanos y los espacios destinados a emprendedores locales completaron la propuesta, fortaleciendo la identidad regional y el entramado cultural del litoral.

El cierre de esta edición dejó un balance positivo y un mensaje claro: el festival continúa siendo un punto de encuentro intergeneracional y un espacio para reafirmar tradiciones, impulsar nuevos talentos y sostener una celebración accesible y comunitaria. La mudanza al renovado predio de la Cascada y la incorporación de propuestas culturales y gastronómicas demostraron que es posible aggiornarse sin perder la esencia que convierte al Festival Nacional del Litoral en un emblema de la provincia.

