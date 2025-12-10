El Concejo Deliberante renovó sus autoridades y Daniel Vigo asumió la presidencia para 2026.

El Concejo Deliberante de Posadas llevó adelante este miércoles la sesión especial convocada para la jura de los concejales electos el pasado 8 de junio, la elección de autoridades y la organización interna del período legislativo 2026. El encuentro comenzó a las 7.30, conforme al decreto de convocatoria.
En esta renovación asumieron Daniel Vigo y Malena Mazal por el Frente Renovador; Fernando Zarza y Ángel Mario Martínez por Por la Vida y los Valores; María Elena Fernández y Santiago Javier Horianski por La Libertad Avanza; y Pablo Argañaraz, reelecto, ahora incorporado al mismo espacio. Con estas incorporaciones, el cuerpo quedó compuesto por 14 integrantes: siete del Frente Renovador de la Concordia y siete pertenecientes a distintos sectores opositores.
Además, se designó a Malena Mazal como vicepresidenta primera y a María Elena Fernández como vicepresidenta segunda.
Durante la sesión, se procedió a la lectura y aprobación del decreto de convocatoria, la toma de juramento y la definición de autoridades para el período 2026-2027. En ese marco, Daniel Vigo fue elegido presidente del Concejo Deliberante, en reemplazo de Jair Dib, quien continuará al frente del bloque renovador.
También se resolvió la conformación de las comisiones permanentes y parlamentarias, así como la fijación del día y horario de las sesiones ordinarias del próximo ciclo. Con la nueva conducción, el cuerpo prevé coordinar agenda con el Departamento Ejecutivo municipal para avanzar en proyectos vinculados a obras, servicios y planificación administrativa.