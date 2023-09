El pasado sábado 9 de septiembre, la localidad de Capão Alto, Brasil, fue escenario de un misterioso incidente que ha dejado a la comunidad perpleja. Un Toyota Corolla plateado, cuyo propietario es Eike Conrad Dubal, fue hallado completamente destruido por un incendio, lo que ha desencadenado una serie de incógnitas sobre los eventos que llevaron a este dramático suceso.

Según informes de la Brigada Militar, el vehículo en llamas fue descubierto después de recibir denuncias de un automóvil en esta lamentable condición. Sorprendentemente, el automóvil pertenece a Eike Conrad Dubal, un joven de 27 años que cumplía una condena semiabierta en el albergue São Borja por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El sábado, Eike no se presentó en el albergue como estaba previsto, y su última comunicación con su familia ocurrió cuando salió a comprar alrededor de las 14 horas.

La situación se complica aún más debido a la desaparición de la novia de Eike, quien aparentemente estaba con él en ese momento. Hasta ahora, no se ha obtenido información sobre su paradero. Eike Dubal, considerado ahora prófugo del sistema penitenciario por no cumplir con su presentación, sigue en paradero desconocido. Las autoridades no disponen de detalles adicionales sobre su ubicación en este momento.

El historial delictivo de Eike Dubal es significativo. Fue arrestado por la Policía de Misiones el 1 de octubre de 2021 en el aeropuerto de Posadas, en posesión de una orden de captura internacional emitida por Brasil. En su país de origen, enfrentaba una condena de 6 años por tráfico de estupefacientes y corrupción de menores, cargos relacionados con la venta de cocaína a un adolescente en San Borja, cerca de la frontera con Santo Tomé, Corrientes.

El automóvil del narco que vendía hamburguesas bañadas en oro en Posadas fue hallado calcinado. Foto: SB News

Inicialmente, Dubal rechazó la extradición a Brasil, pero sorprendentemente cambió su posición y finalmente aceptó ser extraditado a su país natal. Durante su tiempo en Misiones, Eike Dubal era propietario de un local de comida rápida en el microcentro posadeño, presuntamente financiado con ingresos ilícitos relacionados con el narcotráfico.

En sus redes sociales, Dubal compartía contenido ostentoso, que incluía imágenes y videos con grandes cantidades de dinero, armas, drogas sintéticas y otros elementos relacionados con actividades ilegales. También se le vio en una publicación en Instagram junto a dos pilotos vinculados al PCC, quienes eran prófugos de la justicia después de transportar una gran cantidad de sustancias prohibidas en un avión y aterrizar en el estado brasileño de Rondonia.

La detención de Dubal en Misiones tuvo lugar después de un viaje a Buenos Aires con su pareja, durante el cual se le vio en actividades como apostar en casinos y visitar San Clemente del Tuyú. A su regreso a Misiones, fue arrestado por un grupo de fuerzas de seguridad locales y posteriormente se emitió una solicitud de captura internacional a través de Interpol.

La famosa "hamburguesa bañada en oro comestible de 24 kilates" que Eike Conrad Dubal ofrecía en su restaurante posadeño "Vegas Burger". Foto: Gentileza

En el momento de su detención, Dubal llevaba consigo una suma considerable de efectivo y dos teléfonos celulares, que están siendo examinados en busca de posibles conexiones con actividades ilegales. El Juzgado Federal de Posadas también ordenó registros en su restaurante ubicado en el centro de la ciudad.

Por motivos de seguridad, Eike Dubal fue trasladado a la prisión federal de Marcos Paz, donde compartió celda con destacados narcotraficantes del país, incluyendo a Néstor Fabián Rojas, Marco Estrada González y Guillermo Cantero, conocido como “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, una de las organizaciones criminales más temidas en Argentina.

La situación actual de Dubal es motivo de preocupación, ya que durante su arresto, afirmó que podría ser rescatado por un grupo comando en cualquier momento, lo que ha llevado a un aumento en las medidas de seguridad en la región. Las autoridades continúan investigando el caso y trabajando en conjunto con las agencias internacionales para esclarecer los eventos recientes y la desaparición del automóvil de Dubal en Capão Alto.