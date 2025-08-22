Educación inclusiva, bomberos voluntarios y presupuesto 2026: Misiones avanza con nuevas leyes.

En su octava sesión ordinaria del año, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó tres proyectos de ley vinculados a inclusión educativa, asociaciones de bomberos voluntarios y la transferencia de un inmueble fiscal para la sede de los bomberos de Oberá. Al mismo tiempo, tomó estado parlamentario el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026, que contempla un gasto total de 4,09 billones de pesos y será analizado en la Comisión de Presupuesto.

Entre las normas sancionadas se destaca la que instituye la primera semana de octubre como la “Semana Provincial de Concientización de las Dificultades Específicas del Aprendizaje” (DEA), con el objetivo de promover campañas, talleres y actividades pedagógicas en escuelas junto a docentes, familias y profesionales de la salud.

También se aprobó la modificación de la Ley XVIII Nº 15 de asociaciones de bomberos voluntarios, que adecúa su marco legal a la normativa nacional e incorpora un régimen de pensiones graciables, además de permitir la creación de nuevas asociaciones en función de parámetros poblacionales.

En tanto, se autorizó la donación de un inmueble fiscal a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Oberá, con carácter intransferible y destinado exclusivamente a la construcción y consolidación de su sede institucional.

Respecto al Presupuesto 2026, la legislatura iniciará el 25 de agosto el cronograma de análisis, con la presentación de ministros, presidentes de entes y titulares de organismos autárquicos. Se prevén 42 exposiciones en el edificio anexo de la Cámara de Representantes.