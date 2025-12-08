Dos biciperegrinos misioneros fueron atropellados camino a Itatí y uno permanece grave.

Una mujer de Garupá y un hombre de Posadas resultaron heridos el sábado por la noche al ser embestidos por un ómnibus de larga distancia sobre la ruta nacional 12, en el tramo correspondiente a Berón de Astrada, Corrientes. Ambos formaban parte del grupo de biciperegrinos que cada año viaja desde Misiones hacia el santuario de la Virgen de Itatí.

El siniestro ocurrió cerca de las 22, a la altura del kilómetro 1.173, cuando el colectivo, conducido por un joven de 25 años, impactó a los ciclistas que se desplazaban por la banquina. Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 30 años y un hombre de 37.

Tras el choque, personal policial y bomberos voluntarios de Itá Ibaté y Berón de Astrada acudieron al lugar para asistir a los heridos. La mujer fue derivada al hospital local, donde se aguardaba su recuperación ya que las lesiones serían leves. El hombre, en cambio, sufrió heridas de mayor gravedad y fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes capital.

La Unidad Fiscal de turno interviene en la investigación para establecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.