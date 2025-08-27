Detuvieron en Posadas a cuatro pacientes con tuberculosis que se negaban a recibir tratamiento.

La Justicia de Misiones ordenó la detención en Posadas de cuatro pacientes con tuberculosis activa que rechazaban someterse al tratamiento médico, a pesar de estar incluidos en el Programa Provincial de Tuberculosis. Según la investigación, los involucrados —dos hombres y dos mujeres— ya habían transmitido la enfermedad a sus familiares directos, lo que agravó el cuadro y derivó en la apertura de una causa penal.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Salud provincial, que informó haber agotado todas las instancias administrativas y asistenciales para persuadir a los pacientes, sin éxito. Entre los casos se encuentra además una persona con resistencia a la medicación, considerada de mayor riesgo sanitario.

El fiscal de Instrucción Seis, René Casals, impulsó la investigación en base al artículo 202 del Código Penal, que prevé entre 3 y 15 años de prisión para quienes propaguen enfermedades peligrosas y contagiosas. Con la autorización del juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, se dispuso la detención de los cuatro pacientes y su traslado al hospital Baliña, donde permanecen internados bajo control médico.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Unidad Regional X y contó con la intervención de la Defensoría del Niño, que trabaja en medidas de resguardo para los menores afectados.