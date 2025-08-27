Vía Posadas / Enfermedades

Detuvieron en Posadas a cuatro pacientes con tuberculosis que se negaban a recibir tratamiento

Los involucrados habían contagiado a familiares, entre ellos menores de edad. La Justicia los acusa de poner en riesgo la salud pública y ordenó su internación.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

27 de agosto de 2025,

Detuvieron en Posadas a cuatro pacientes con tuberculosis que se negaban a recibir tratamiento
Detuvieron en Posadas a cuatro pacientes con tuberculosis que se negaban a recibir tratamiento.

La Justicia de Misiones ordenó la detención en Posadas de cuatro pacientes con tuberculosis activa que rechazaban someterse al tratamiento médico, a pesar de estar incluidos en el Programa Provincial de Tuberculosis. Según la investigación, los involucrados —dos hombres y dos mujeres— ya habían transmitido la enfermedad a sus familiares directos, lo que agravó el cuadro y derivó en la apertura de una causa penal.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Salud provincial, que informó haber agotado todas las instancias administrativas y asistenciales para persuadir a los pacientes, sin éxito. Entre los casos se encuentra además una persona con resistencia a la medicación, considerada de mayor riesgo sanitario.

El fiscal de Instrucción Seis, René Casals, impulsó la investigación en base al artículo 202 del Código Penal, que prevé entre 3 y 15 años de prisión para quienes propaguen enfermedades peligrosas y contagiosas. Con la autorización del juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, se dispuso la detención de los cuatro pacientes y su traslado al hospital Baliña, donde permanecen internados bajo control médico.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Unidad Regional X y contó con la intervención de la Defensoría del Niño, que trabaja en medidas de resguardo para los menores afectados.

Temas Relacionados

MÁS DE Enfermedades
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS