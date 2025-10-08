Detuvieron a un preceptor en Posadas acusado de acosar a dos alumnas.

Un preceptor de 30 años fue detenido en Posadas acusado de acoso digital hacia dos alumnas de 14 y 15 años. La investigación comenzó tras la denuncia de la madre de una de las víctimas y la inmediata intervención del instituto educativo, que separó al docente de sus funciones.

El caso se conoció cuando la madre de una de las menores se presentó en la Comisaría Segunda de Posadas para denunciar que su hija y una amiga habían recibido mensajes inapropiados del preceptor, identificado como Víctor S. Según relató, el hombre habría iniciado contacto con la adolescente desde su cuenta personal y luego desde otro perfil con el nombre de una mujer, solicitando fotografías y manteniendo conversaciones de contenido inadecuado.

Al tomar conocimiento de la situación, las autoridades del colegio actuaron de manera preventiva y apartaron al acusado de su cargo, además de instar a la familia a formalizar la denuncia ante la Policía.

En cumplimiento de las directivas del Juzgado de Instrucción N.º 6, efectivos de la Comisaría Segunda y de la División Cibercrimen realizaron un operativo que culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de un teléfono celular y un chip, considerados pruebas clave para la investigación.

El acusado permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las pericias digitales correspondientes. El hecho se investiga bajo la figura de grooming, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Argentino, que sanciona el acoso o contacto digital de adultos hacia menores con fines sexuales.