Detuvieron a un policía retirado por la causa de grooming vinculada al rescate de dos niñas en Garupá.

En el marco de la investigación por grooming iniciada tras el rescate de dos niñas del Hogar Papa Francisco de Garupá, en las últimas horas se concretó un nuevo procedimiento que derivó en una detención vinculada a la causa. Se trata de un policía retirado, señalado como presunto autor de contactos inapropiados con las menores.

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), la Dirección de Investigaciones de la Policía de Misiones y la comisaría jurisdiccional de Concepción de la Sierra. Como resultado, fue detenido Carlos B., quien quedó a disposición de la Justicia en el marco del expediente en trámite.

Durante el procedimiento, además, se secuestró el teléfono celular del detenido, dispositivo que será sometido a pericias forenses con el objetivo de determinar su posible vinculación con los hechos investigados y ampliar el análisis de la evidencia digital.

La identificación del sospechoso fue posible a partir de un trabajo articulado entre la SAIC y la Fiscalía especializada en Ciberdelitos. Según la investigación, el imputado habría mantenido conversaciones con las niñas a través de la red social Instagram, lo que constituyó uno de los primeros elementos que dieron impulso a la causa, incluso antes del hallazgo de una de las menores en un galpón de Garupá.

En ese contexto, se informó que la empresa Meta aportó los datos correspondientes a la cuenta utilizada para contactar a las menores, información que resultó coincidente con el perfil del reciente detenido y permitió consolidar su identificación dentro de la investigación judicial.

La orden de detención y el secuestro de dispositivos electrónicos fueron solicitados por el fiscal interviniente en materia de ciberdelitos y ejecutados por el juez subrogante del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas. La causa se tramita en ese mismo juzgado, donde el padre de una de las niñas se constituyó como querellante particular, lo que le permitirá intervenir activamente en el proceso.

La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales, en función del avance de las pericias técnicas y del análisis integral de la evidencia incorporada al expediente.