Detuvieron a un joven que dañó un cajero automático en Posadas.

Un joven de 26 años fue detenido en Posadas luego de provocar serios daños en un cajero automático y en parte del inmueble de la sucursal del Banco Macro, ubicada en la esquina de la calle Noruega y la avenida Uruguay. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 7:20.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre comenzó a destruir la máquina, tras lo cual intentó escapar. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado por agentes del Comando Táctico Especial y personal del Centro Integral de Operaciones 911 permitió detenerlo en las inmediaciones.

El acusado manifestó que su reacción violenta se originó porque el cajero no le entregó dinero. Fue trasladado a la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I y quedó a disposición de la Justicia.