Detuvieron a un joven que dañó un cajero automático en Posadas

El hombre, de 26 años, fue capturado tras destruir un cajero del Banco Macro en la intersección de Noruega y Uruguay. Alegó que reaccionó porque la máquina no le entregó dinero.

Jimena Leguizamón
10 de septiembre de 2025,

Un joven de 26 años fue detenido en Posadas luego de provocar serios daños en un cajero automático y en parte del inmueble de la sucursal del Banco Macro, ubicada en la esquina de la calle Noruega y la avenida Uruguay. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 7:20.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre comenzó a destruir la máquina, tras lo cual intentó escapar. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado por agentes del Comando Táctico Especial y personal del Centro Integral de Operaciones 911 permitió detenerlo en las inmediaciones.

El acusado manifestó que su reacción violenta se originó porque el cajero no le entregó dinero. Fue trasladado a la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I y quedó a disposición de la Justicia.

