Detienen a un hombre en Posadas en un operativo nacional contra el tráfico de material de abuso infantil.

Un hombre de 56 años fue detenido ayer en Posadas durante un allanamiento ordenado por la Justicia, en el marco de una investigación por distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 7:30 en un edificio ubicado sobre la calle Alvear, entre San Lorenzo y Colón, y fue dispuesto por el juez de Instrucción Penal N°2, Juan Manuel Monte, quien intervino por subrogación del Juzgado de Instrucción N°1.

La medida formó parte del operativo nacional “Aliados por la Infancia V”, desarrollado en simultáneo en varias ciudades del país. La investigación se inició tras un pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Posadas, a cargo de Juan Pablo Espeche, a partir de un reporte internacional elevado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), coordinada por la fiscal Daniela Dupuy.

El allanamiento concluyó con la detención de Mario Daniel T., de 56 años, y el secuestro de dispositivos electrónicos en los que se habrían detectado coincidencias con los reportes internacionales. Todo el material quedó bajo resguardo judicial para su análisis pericial.

En el operativo participaron la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial de Misiones, la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía provincial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el equipo de drones del 911 y el Grupo de Delitos Tecnológicos de Gendarmería Nacional, que realizó auditorías técnicas sobre los dispositivos incautados.

Según lo dispuesto por el juez Monte, el detenido quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Posadas, mientras avanzan las pericias digitales y las próximas diligencias judiciales.