Designaron a Nicolás Mazal como nuevo presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

La medida, fechada el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Posadas, cubre una vacante estratégica dentro de la estructura provincial y consolida la conducción de uno de los organismos clave para la planificación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial y la obra pública en Misiones.

Según lo establecido en el decreto, Mazal asume el cargo a partir de la fecha del acto administrativo, en el ámbito de la Jurisdicción 04 correspondiente al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, dentro del Organismo 44 – Dirección Provincial de Vialidad. La norma también dispone los pasos administrativos de rigor, incluyendo su registro, comunicación, notificación y publicación oficial, con intervención de las áreas y organismos provinciales pertinentes.

En los fundamentos del acto administrativo, el Poder Ejecutivo señala la necesidad de cubrir la presidencia del Directorio de Vialidad Provincial y destaca que el designado reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar la función, en un área de alta relevancia para el desarrollo territorial, productivo y logístico de la provincia.

Nicolás Mazal cuenta con una trayectoria de más de 14 años dentro de Vialidad Misiones, donde se desempeñaba hasta el momento como jefe del Departamento de Conservación. Su nombramiento representa una continuidad técnica dentro del organismo, al provenir de la propia estructura interna y contar con experiencia directa en el mantenimiento y gestión de la red vial.

La Dirección Provincial de Vialidad cumple un rol central en la ejecución de políticas públicas vinculadas a caminos provinciales, obras viales y articulación con los municipios, por lo que la designación de su presidente resulta clave para la planificación de obras, el uso eficiente de los recursos y la mejora de la conectividad en todo el territorio misionero.