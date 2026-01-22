En las últimas horas, la Policía de Misiones llevó adelante una serie de operativos en las ciudades de Posadas y Garupá que derivaron en la detención y demora de cuatro personas, en el marco de distintas intervenciones por hechos delictivos. Los procedimientos incluyeron el secuestro de elementos de interés para las investigaciones y la recuperación de bienes denunciados como robados.

El primer hecho se registró durante un operativo nocturno del martes, cuando efectivos de la Dirección Agrupación Motorizada detuvieron a un hombre de 28 años en la zona de la avenida 213 y calle 144, en Posadas. El sospechoso fue sorprendido mientras intentaba sustraer cables del alumbrado público. En el lugar, los uniformados secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado para cometer el ilícito. El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, durante la mañana del miércoles, personal de la Unidad Regional X intervino en un robo denunciado en el barrio Fátima. Una mujer de 34 años informó la sustracción de una bicicleta rodado 29, un teléfono celular y otros elementos de su vivienda. A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas, los efectivos lograron identificar y detener a un joven de 20 años. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento del hecho, las cuales quedaron a disposición judicial.

Cuatro personas detenidas tras operativos policiales en Posadas y Garupá.

En otro procedimiento, la misma unidad regional actuó ante una denuncia por la sustracción de elementos de peluquería pertenecientes a una mujer de 41 años. Aunque los objetos fueron recuperados de manera particular, las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar al presunto autor. Tras recorridas preventivas y tareas de investigación en el barrio Fátima, se concretó la detención de un joven de 19 años, quien fue trasladado a la Comisaría 14ª para continuar con las actuaciones legales.

Cuatro personas detenidas tras operativos policiales en Posadas y Garupá.

Por último, efectivos de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional I intervinieron en un hurto de automotor denunciado por un hombre de 33 años. Según la denuncia, el vehículo había sido sustraído bajo el pretexto de una operación de compra. Tras un operativo de búsqueda, la camioneta fue localizada en inmediaciones del Hospital Neonatal, al mando de un hombre de 55 años, oriundo de San Javier, quien fue demorado por disposición judicial. El rodado fue secuestrado y el hecho quedó sujeto a las medidas que determine la autoridad competente.