Crimen en la Chacra 101 de Posadas: el yerno de la víctima fue imputado por homicidio y se abstuvo de declarar.

El principal sospechoso por el homicidio de una mujer de 50 años hallada sin vida en su vivienda de la Chacra 101 de Posadas compareció este sábado ante la Justicia. Se trata de Alexander Dionel A., de 22 años, yerno de la víctima, quien fue imputado provisoriamente por el delito de homicidio y optó por no declarar.

El joven fue trasladado al Juzgado de Instrucción N.º 3, a cargo del magistrado Fernando Verón, donde fue notificado formalmente de los cargos en su contra. Durante la audiencia indagatoria, se abstuvo de brindar declaración, por recomendación de su defensa, y quedó nuevamente alojado en una dependencia policial mientras continúa la investigación.

La causa se originó el miércoles pasado por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría 17.ª encontraron el cuerpo de Liliana Beatriz Cabrera dentro de la letrina de una vivienda ubicada sobre la calle Semilla, en el barrio 15 de Agosto. La escena fue preservada para el trabajo del juez y del personal especializado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa y el momento de la muerte. En paralelo, la investigación sumó nuevas medidas periciales que podrían modificar la calificación legal del hecho.

En ese marco, peritos de la Dirección General de Policía Científica efectuaron una prueba de luminol en el inmueble, que arrojó resultados positivos compatibles con rastros de sangre humana en distintos sectores de la vivienda. Además, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos una herramienta de corte hallada en el patio trasero y otro objeto incorporado recientemente al expediente.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 3 y no se descartan nuevas medidas ni la aplicación de agravantes, a la espera de los resultados de las pericias en curso.