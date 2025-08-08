Crimen del enfermero en Posadas: liberaron a uno de los detenidos.

Antonio Gabriel C. (28) y Alexis Maximiliano S. (25), sospechosos de atacar a golpes y matar de una puñalada al enfermero Jonathan Ávila (45) el pasado lunes en el barrio San Jorge de Posadas, fueron trasladados en la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción N° 6 para ser notificados formalmente de su situación procesal.

Fuentes judiciales indicaron que, cerca del mediodía, ambos comparecieron ante el magistrado Ricardo Balor, acompañados por el fiscal René Casals, para escuchar las pruebas reunidas en la investigación. En la audiencia, los acusados designaron a su abogado defensor y luego fueron informados de las imputaciones.

La causa tomó rumbos distintos para cada uno: Antonio C. fue imputado por el delito de “homicidio simple” y trasladado nuevamente a la Comisaría Octava, donde permanecerá detenido. En tanto, Alexis S., inicialmente señalado como cómplice, fue liberado de inmediato luego de que una filmación de cámaras de seguridad demostrara que no estuvo en la escena del crimen, sino a varios metros de distancia.

El hecho, que conmocionó a la comunidad posadeña por haberse registrado a plena luz del día y por la identidad de la víctima —un enfermero que trabajaba en la salud pública y asistía a adultos mayores—, continúa bajo investigación para determinar el móvil. Un testigo declaró que, antes del ataque, se escucharon gritos en los que uno de los agresores reclamaba: “Vos tenés algo que es mío”, a lo que Ávila se negó mientras se levantaba la remera para demostrar que no portaba nada.

Las autoridades descartaron que el crimen estuviera vinculado a un robo, ya que la víctima tenía en su bolsillo una suma de diez mil pesos que no fue sustraída.

En cuanto a la causa de muerte, las pericias forenses confirmaron que Ávila falleció por un shock hipovolémico provocado por una única puñalada en el pecho, que perforó el corazón. La herida fue tan grave que el enfermero cayó inconsciente en la calle segundos después de recibir el ataque, sin lograr pedir ayuda.