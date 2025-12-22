Continúa la inestabilidad en Misiones: lunes con lluvias, tormentas y ráfagas intensas.

El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en Misiones. Para este lunes 22 de diciembre se anticipa una jornada con lluvias y tormentas desde la madrugada, producto de la aproximación de un frente frío desde el océano Atlántico que favorece la persistencia del mal tiempo.

Según el pronóstico, en la zona norte y centro de la provincia se esperan lluvias intermitentes y períodos de nubosidad variable, mientras que en el sur las precipitaciones y tormentas se extenderán hasta la tarde-noche, con eventos de mayor intensidad y volumen de agua caída. Además, se prevé que las lluvias continúen durante la jornada del martes.

En cuanto a los acumulados, se estiman precipitaciones de entre 2 y 30 milímetros en toda la provincia, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 20 y el 70 por ciento. También se advierte una probabilidad media de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector norte y noreste, con velocidades de entre 6 y 19 km/h, y no se descartan ráfagas de entre 40 y 70 km/h.

Las temperaturas seguirán elevadas: la máxima provincial alcanzaría los 30 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica de hasta 36 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 20 °C.