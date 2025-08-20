Continúa el clima inestable en Misiones y se espera un descenso de temperatura.

El clima en Misiones estará marcado esta semana por la llegada de un frente frío que provocará inestabilidad, lluvias y variaciones térmicas. Según el organismo, para este miércoles 20 de agosto se esperan precipitaciones durante la madrugada, con acumulados de entre 5 y 20 milímetros en el norte provincial.

El cielo permanecerá nublado en horas de la mañana y se despejará parcialmente hacia la tarde. Las temperaturas mínimas estarán entre 9 °C y 14 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 19 °C y 23 °C. La marca más baja se registraría en Bernardo de Irigoyen, con 9 °C y una sensación térmica de 8 °C, en tanto que Montecarlo alcanzaría la máxima con 23 °C.

En cuanto a los vientos, soplarán del norte y noroeste con velocidades de hasta 23 km/h, aunque no se descartan ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.