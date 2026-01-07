Conmoción en Posadas por el hallazgo de restos que serían de un feto humano en una planta depuradora

El episodio ocurrió en el predio ubicado sobre el Acceso Oeste y la avenida Blas Parera, donde personal policial tomó intervención luego de un aviso recibido a través del CIO 911. Al llegar al lugar, los efectivos mantuvieron contacto con el jefe de planta, quien indicó que uno de los operarios había advertido la presencia de restos de origen desconocido dentro de las instalaciones.

A partir de esa información, los uniformados se dirigieron al sector señalado y constataron la existencia de restos orgánicos que, en una primera observación, serían compatibles con un posible feto humano. Frente a esta situación, se procedió de inmediato a preservar la escena y se notificó a la autoridad judicial competente.

Por orden del magistrado interviniente, se solicitó la realización de una autopsia para establecer con precisión la naturaleza de los restos hallados, su antigüedad y cualquier otro dato relevante que permita esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.