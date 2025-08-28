Condenan a exfuncionarios de Aduana en Posadas por asociación ilícita y cohecho.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a cuatro exfuncionarios de la Aduana acusados de asociación ilícita y cohecho. Tras una extensa jornada de debate, se fijaron penas de seis años de prisión para Bernardino Castor Esquivel, cinco años para Francisco Antonio Llorente y Orlando Ariel Alfonso, y tres años de ejecución condicional para Lorenzo René Juárez.

Los magistrados también resolvieron la inhabilitación perpetua de los imputados para ejercer cargos públicos y establecieron que deberán acordar con la parte querellante una reparación económica al Estado Nacional.

El fallo rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, que habían cuestionado la validez de las escuchas telefónicas y la incorporación al expediente del juicio abreviado contra un quinto imputado.

La investigación se centró en hechos ocurridos entre 2016 y 2017 en la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, donde se constató la connivencia de los ex agentes con paseros en maniobras de contrabando.

Durante el proceso, tanto la fiscalía como la querella de la AFIP-DGA habían solicitado penas de entre cuatro y siete años, junto con la inhabilitación perpetua y una reparación patrimonial que incluía la devolución de viáticos y un porcentaje de los bienes de los condenados.