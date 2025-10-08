Clima en Misiones: jornada inestable en el norte y buen tiempo en el sur.

El tiempo en Misiones presentará este miércoles un contraste entre el norte y el resto de la provincia. En la zona norte predominará la nubosidad debido a la influencia de un área de baja presión, con probabilidad de lluvias y lloviznas durante la tarde. En cambio, el centro y sur registrarán mejoras progresivas a partir del mediodía, impulsadas por el ingreso de aire más frío y seco.

Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 18 milímetros en el norte, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. La formación de nieblas y neblinas será baja.

Los vientos soplarán del sureste y noreste, con intensidades de entre 3 y 18 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 °C y 12 °C, y las máximas oscilarán entre los 21 °C y 26 °C. La máxima provincial se espera en Eldorado, con 26 °C y una sensación térmica de 27 °C, mientras que la mínima se registrará en Bernardo de Irigoyen, con 8 °C y sensación térmica de 6 °C.