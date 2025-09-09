Clima en Misiones: el martes llega con frío matinal y mejoras hacia la tarde

La jornada del martes 9 de septiembre se presentará con condiciones de inestabilidad durante la madrugada en las zonas Centro y Norte de la provincia, donde se prevén precipitaciones entre 1 y 12 milímetros.

Sin embargo, el tiempo irá mejorando de manera paulatina y se espera una tarde soleada y más templada.

Los vientos del sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 70 kilómetros por hora, generarán un inicio de día frío a fresco.

La calidad del aire será buena y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 °C en San Vicente y una máxima de 24 °C en Montecarlo.