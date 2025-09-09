Vía Posadas / Clima

Clima en Misiones: el martes llega con frío matinal y mejoras hacia la tarde

La provincia tendrá un martes con lluvias aisladas en la madrugada y un marcado descenso térmico por la mañana, aunque hacia la tarde el clima mejorará con sol y temperaturas más agradables.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

9 de septiembre de 2025,

Clima en Misiones: el martes llega con frío matinal y mejoras hacia la tarde
Clima en Misiones: el martes llega con frío matinal y mejoras hacia la tardes.

La jornada del martes 9 de septiembre se presentará con condiciones de inestabilidad durante la madrugada en las zonas Centro y Norte de la provincia, donde se prevén precipitaciones entre 1 y 12 milímetros.

Sin embargo, el tiempo irá mejorando de manera paulatina y se espera una tarde soleada y más templada.

Los vientos del sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 70 kilómetros por hora, generarán un inicio de día frío a fresco.

La calidad del aire será buena y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 °C en San Vicente y una máxima de 24 °C en Montecarlo.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS