Un geriátrico que funcionaría de manera clandestina fue clausurado en el barrio San Isidro de la ciudad de Posadas, luego de detectarse graves irregularidades en sus condiciones de funcionamiento. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado interviniente y se enmarca en una causa que continúa en etapa investigativa.

La intervención se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 19 de enero en la Comisaría 15ª por una vecina del barrio. Según relató, mientras circulaba en su vehículo observó a una persona de avanzada edad salir de una vivienda y pedir ayuda, solicitando que se diera aviso a la Policía. Además, manifestó que en el lugar habría varios adultos mayores y que presuntamente les sustraían dinero.

Tras la denuncia, personal policial realizó las diligencias correspondientes y dio intervención inmediata a las autoridades competentes. El operativo se concretó alrededor de las 10 de la mañana en una vivienda ubicada en la manzana 12 del barrio San Isidro, con la participación de efectivos de la Unidad Regional X y distintas áreas de la Municipalidad de Posadas.

Clausuraron un geriátrico clandestino en el barrio San Isidro de Posadas.

Durante el procedimiento intervinieron la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana, que constataron que en el inmueble funcionaba un geriátrico no habilitado, sin autorización municipal y sin cumplir con las condiciones mínimas exigidas para el cuidado de adultos mayores. Entre las irregularidades detectadas se destacó la falta de salidas de emergencia y de controles médicos adecuados.

Ante esta situación, y por disposición judicial, se ordenó la clausura inmediata del lugar y la reubicación de las cinco personas alojadas. Algunos adultos mayores fueron restituidos a sus familiares, mientras que otros fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, donde quedaron bajo resguardo y atención especializada, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.