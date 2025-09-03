Cielo nublado y calor, con lluvias aisladas en el sur de Misiones.

El pronóstico para este miércoles 3 de septiembre indica condiciones de inestabilidad en Misiones, con cielo mayormente nublado y lluvias leves acompañadas de tormentas aisladas en el sur provincial. Las precipitaciones, de distribución irregular, no superarían los 5 milímetros.

Los vientos soplarán del noreste y norte, con velocidades entre 6 y 22 km/h y probabilidad de ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h. La calidad del aire será buena y la posibilidad de nieblas o neblinas es baja.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 32 °C en Montecarlo, con sensación térmica de 34 °C, mientras que la mínima se ubicará en 18 °C en Bernardo de Irigoyen.