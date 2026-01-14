Calor intenso e inestabilidad hacia la tarde: se esperan chaparrones aislados en Misiones.

Este miércoles se espera una jornada típicamente veraniega en la provincia, con mucho calor, incremento de la humedad y nubosidad en aumento. Hacia la tarde y el final del día se prevé una ruptura de la estabilidad atmosférica, lo que podría dar lugar a chaparrones aislados.

La masa de aire cálido y seco comenzará a ser desplazada por condiciones de mayor inestabilidad, favoreciendo el desarrollo de precipitaciones discretas y propias del verano. Se estiman acumulados entre 1 y 2 milímetros, con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 30 y el 65 por ciento. La probabilidad de nieblas y neblinas será baja.

Los vientos soplarán del noreste y noroeste, rotando al sur, con velocidades de entre 2 y 10 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 15 a 30 kilómetros por hora. La calidad del aire se mantendrá regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 35 °C en Montecarlo, con una sensación térmica que podría alcanzar los 37 °C, mientras que la mínima sería de 18 °C en San Pedro.