Vía Posadas / Clima

Calor extremo y riesgo crítico de incendios marcan el inicio de la semana

La provincia arranca este lunes bajo un bloqueo atmosférico que mantiene altas temperaturas, baja humedad y vientos del noreste. No se esperan lluvias y el peligro de incendios sigue en niveles críticos.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

26 de enero de 2026,

Calor extremo y riesgo crítico de incendios marcan el inicio de la semana
Calor extremo y riesgo crítico de incendios marcan el inicio de la semana.

Este lunes 26 de enero, la semana comienza bajo la influencia de un intenso calor y condiciones de baja humedad en toda la provincia. Según el pronóstico, la inestabilidad recién comenzará a intensificarse hacia el miércoles, mientras que en el inicio de la semana predominará un sistema de alta presión que actúa como bloqueo atmosférico.

Para la jornada se espera nubosidad parcial y temperaturas muy elevadas. La combinación de calor extremo, escasa humedad y vientos del noreste —con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h— mantiene el peligro de incendios en niveles críticos en todo el territorio provincial.

No se prevén precipitaciones para este lunes, con una probabilidad de lluvias estimada entre el 10 y el 25%. La posibilidad de nieblas y neblinas es baja. Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 3 y 15 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 36 °C en Posadas, mientras que la mínima rondaría los 18 °C en Bernardo de Irigoyen. La calidad del aire se mantiene en niveles regulares.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS