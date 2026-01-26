Calor extremo y riesgo crítico de incendios marcan el inicio de la semana.

Este lunes 26 de enero, la semana comienza bajo la influencia de un intenso calor y condiciones de baja humedad en toda la provincia. Según el pronóstico, la inestabilidad recién comenzará a intensificarse hacia el miércoles, mientras que en el inicio de la semana predominará un sistema de alta presión que actúa como bloqueo atmosférico.

Para la jornada se espera nubosidad parcial y temperaturas muy elevadas. La combinación de calor extremo, escasa humedad y vientos del noreste —con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h— mantiene el peligro de incendios en niveles críticos en todo el territorio provincial.

No se prevén precipitaciones para este lunes, con una probabilidad de lluvias estimada entre el 10 y el 25%. La posibilidad de nieblas y neblinas es baja. Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 3 y 15 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 36 °C en Posadas, mientras que la mínima rondaría los 18 °C en Bernardo de Irigoyen. La calidad del aire se mantiene en niveles regulares.